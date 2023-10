Chiuse per lavori la strada provinciale 008 di Druento e la 235 “di Rochemolles"

Sp 008 di Druento dal 18 ottobre al 18 dicembre

Per un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza lungo la Sp 8 “di Druento” dal km 16+630 al km 16+900 e dal km 17+050 al km 17+720 e lungo la Sp 8d02 “di Druento- diram. Valdellatorre” dal 0+000 al km 0+100 nel Comune di San Gillio, è previsto dal 18 ottobre al 18 dicembre 2023 senso unico alternato con limitazione di transito ai soli veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate, esclusi autobus e mezzi di soccorso e sospensione della circolazione a tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo, lungo la Sp. 8 “di Druento” dal km 16+900 al km 17+050.

Sp 235 “di Rochemolles” dal 30 ottobre 2023 all’1 dicembre 2023

Per lavori di manutenzione straordinaria lungo la Sp. 235 di Rochemolles nel territorio del Comune di Bardonecchia a tratti saltuari dal km 1+300 al km 5+700 è prevista la chiusura al traffico per tutti i veicoli, eccetto Forze dell’Ordine, mezzi di soccorso e mezzi di manutenzione provinciale, dal 30 ottobre 2023 all’1 dicembre 2023 dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 17.