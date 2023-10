Barriera di Milano, avevano mezzo chilo di droga in casa: due persone finiscono in manette

Durante un controllo in corso Vercelli hanno fermato un uomo di 31 anni a bordo di monopattino, trovandolo in possesso di alcuni grammi di hashish e di 560 euro in contanti, oltre a due telefoni cellulari.

La perquisizione si è ampliata anche nella casa dell'uomo. Qui sono stati trovati altri 4 panetti di hashish, per un peso di circa 400 grammi, 100 grammi di cocaina e 430 euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Ma il colpo di scena doveva ancora verificarsi: durante la perquisizione in casa arriva un uomo di 28 anni che mostra una certa agitazione, alla vista degli agenti. Finisce addirittura per spingere uno degli agenti. Nonostante la violenta resistenza opposta, i poliziotti riescono a renderlo inoffensivo e a procedere al suo arresto sia per la resistenza che in relazione alla detenzione delle sostanze stupefacenti, rinvenute in spazi comuni.