Controlli anti barbecue alla Pellerina: “Servono più cestini e contenitori per il vetro”

Proseguono i monitoraggi della polizia municipale nell’area “merenderos” del parco della Pellerina, sul lato di corso Regina Margherita. A comunicarlo è Lorenzo Ciravegna, coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, che nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo in loco in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini.

La gestione dei rifiuti

Nonostante i controlli, permangono criticità legate alla gestione dei rifiuti: i cestini risultano spesso colmi e non adeguatamente svuotati, mentre manca del tutto una dotazione di contenitori dedicati alla raccolta del vetro.

“In settimana ci confronteremo con la Divisione Verde - spiega Ciravegna, in accordo con il presidente, Alberto Re, e il vicepresidente, Gianvito Pontrandolfo - per chiedere l’installazione di appositi contenitori per il vetro e una verifica puntuale sui passaggi di svuotamento dei cestini”.

Stop al degrado

Un intervento che la Circoscrizione 4 giudica essere “necessario per migliorare la qualità degli spazi verdi e favorire comportamenti più sostenibili da parte dei frequentatori del parco”. Del resto non è un mistero che la Pellerina sia uno dei parchi più frequentati con la bella stagione. Non solo da chi ama correre o prendere il sole, ma anche dalle comitive straniere che, spesso impropriamente, utilizzano le aree pic-nic nei modi più disparati.

Tema affrontato di recente anche in Comune di Torino, a fine giugno, dove il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha chiesto un ampliamento dell’area, con dotazione di cartelli per regolamentarne l’utilizzo. Una proposta accolta dall'assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso.