Furto con raggiro ad anziana di Bologna: un milione di euro il bottino, arrestato un rom residente a Torino

Furto con raggiro ai danni di un’anziana dal valore di un milione di euro. La polizia della squadra mobile di Bologna – V sezione reati contro il patrimonio e la Pa, nei giorni scorsi, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due italiani, classe 1985 e 1994.

Il racconto della donna e le lunghe indagini

Secondo quanto raccontato dall'anziana, al rientro in casa, si è imbattuta in due individui, uno dei quali con una casacca e la scritta 'Carabinieri'. I due le hanno riferito di dover fare un controllo in casa perché era stato perpetrato un furto nella sua abitazione e che gli autori del reato erano stati arrestati.

La donna, intimorita dal racconto, li ha fatti entrare permettendo loro di controllare la casa e aprendo un caveau all’interno del quale custodiva tutti i suoi monili e preziosi. I due si sono allontanati frettolosamente e solo a quel punto la donna si è resa conto che erano spariti dal caveau tutti i suoi beni da un milione di euro. Dall'analisi delle telecamere nella zona si è risaliti a due persone a bordo di una moto di grossa cilindrata con targhe contraffatte.

Dalla moto ai camper al riconoscimento

Da ulteriori accertamenti si è ricostruito parzialmente il tragitto ed è stato individuato un parcheggio in cui c’erano due camper di grosse dimensioni, uno con targa italiana ed uno con targa francese, usati da due famiglie sinti dimoranti nel piemontese, in provincia di Vercelli ed in provincia di Torino. Le immagini dei capifamiglia sono state riconosciute dalla vittima.