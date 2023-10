Il mea culpa di Fagioli: "Chiedo scusa ai tifosi per l'errore commesso, su di me tante falsità"

"Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto". Lo scrive sui suoi profili social il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, all'indomani del patteggiamento con la procura della Figc che lo ha squalificato per 7 mesi più 5 di pene alternative per aver scommesso sul calcio.

"Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità...O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò", aggiunge il 22enne giocatore bianconero.

Ieri interrogato in Procura l'ex Milan Tonali

Intanto nel pomeriggio di ieri, martedì 18 ottobre, lungo interrogatorio alla Procura di Torino di Sandro Tonali, ascoltato dal pm Manuela Pedrotta e dagli investigatori della Squadra mobile nell’indagine sulla vicenda scommesse che sarebbero state effettuate su piattaforme non autorizzate. Il giocatore ha lasciato il Palazzo di giustizia da una uscita secondaria senza lasciare dichiarazioni e si è allontano a bordo di un van. Secondo i rumors, l'ex centrocampista rossonero avrebbe scommesso anche su partite che riguardavano il Milan.

Corona: "Fagioli un caso a parte"

"Fagioli è un caso a parte rispetto a tutti gli altri e io sono contento che abbia patteggiato". Lo ha detto Fabrizio Corona a 'Avanti Popolo' su Rai3, condotto da Nunzia de Girolamo. "Fagioli è il primo caso di un ragazzo veramente malato di ludopatia", ha aggiunto, sottolineando che è "il primo caso in cui la giustizia ha fatto il suo dovere" prevedendo per lui la riabilitazione.