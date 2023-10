Ivrea, sorpreso mentre spaccia cocaina nel suo sottoscala: in manette un uomo di 27 anni

Le attività di indagine condotte degli agenti di polizia di Ivrea-Banchette hanno portato all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di un cittadino italiano di 27 anni.

Lo hanno notato mentre parlava con alcuni passanti, con movimenti sospetti e consegnandogli qualcosa appena recuperato all'interno di un'abitazione. Si mettono sulle sue tracce e scoprono che gli stessi gesti vengono ripetuti anche in presenza di una donna. In quel momento intervengono e lo scoprono mentre maneggia una busta di colore verde con un etto di cocaina all'interno.

La perquisizione viene estesa al sottoscala e all’appartamento: in cantina viene rinvenuto materiale utile al confezionamento della sostanza oltre a due telefoni cellulari e un pizzino di carta con appunti presumibilmente legati all’attività di spaccio. In camera da letto, nascosti all’interno delle tasche di due paia di jeans, ci sono banconote per un totale di oltre seimila euro. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.