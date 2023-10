Via Volpiano, il cantiere abbandonato è stato rimosso: la strada ripulita dai rifiuti

Un cantiere abbandonato da oltre un anno, che aveva portato rifiuti e disagi su via Volpiano, in Circoscrizione 6, è stato finalmente rimosso lunedì mattina dalla polizia municipale e da Amiat. Era dal 2022 che i residenti denunciavano una situazione ormai diventata insostenibile.

I lavori lungo via Volpiano erano durati non più di qualche mese dall'inizio del 2022. Successivamente la ditta aveva abbandonato il cantiere lasciando l'area a se stessa, senza aver smontato la struttura. La zona si era quindi trasformata in una discarica abusiva. Più volte i residenti si erano lamentati di essere costretti a camminare in mezzo alla strada, a causa degli ostacoli creati dall'impalcatura sul marciapiedi.



La denuncia era arrivata anche ai banchi istituzionali, con la segnalazione fatta dal presidente della circoscrizione 6 Valerio Lomanto. Dopo un'approfondita indagine, lo scorso lunedì mattina la polizia locale ha eseguito lo sgombero.



È stato anche necessario un intervento degli operatori di Amiat, che questa mattina hanno ripulito l'area ed eliminato i cattivi odori che ancora infastidivano i residenti.