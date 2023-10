Il forum del Terzo Settore chiede l'estensione dell'esenzione Irap per tutti gli Ets

Il Consiglio Regionale del Piemonte si è aperto il dibattito sul tema dell'esenzione Irap per gli ETS, proposta che ha attraversato la recente assemblea del Forum del Terzo Settore in Piemonte e la Giornata Nazionale dell'Associazionismo. "Nei momenti di crisi sociale ed economica il Terzo Settore non ha mai fatto mancare il proprio impegno per l'interesse generale e ha contribuito alla costruzione di politiche sociali e culturali, finalizzate a rigenerare le comunità e garantire l'esigibilità dei diritti", ha commentato Gabriele Moroni, Portavoce del Forum del Terzo Settore in Piemonte.

"In questa fase, anche in conseguenza della Riforma che li riguarda, associazioni ed enti del Terzo Settore, soprattutto quelli di piccole dimensioni, stanno affrontando oneri amministrativi e fiscali eccessivi. Gli Ets non commerciali subiscono una pressione fiscale Irap più onerosa di quella che ricade su enti e società commerciali. In questo senso l'Irap è un’imposta inappropriata e ingiusta. Un intervento della Regione Piemonte che porti a prevedere un'esenzione per gli ETS, nella direzione già intrapresa dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sarebbe un atto importante che ristabilirebbe nel quadro normativo, su questa materia, un principio di coerenza ed equità".

"Il Forum del Terzo Settore in Piemonte chiede che la Regione Piemonte, nell'ambito di un quadro di interventi di supporto e valorizzazione del Terzo Settore e di definizione di strumenti di amministrazione condivisa, estenda l'esenzione Irap a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali