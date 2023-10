Blitz sull’A4, ambientalisti bloccano la Torino-Milano: automobilisti inferociti. Salvini: "Eco-imbecilli" [FOTO e VIDEO]

Un’azione effettuata nell’ora di punta. Il traffico è andato subito in tilt, con automobilisti infuriati. Prima del blitz, gli attivisti di Ultima Generazione hanno chiamato i soccorsi per invitarli a effettuare percorsi alternativi.

“Ho deciso di incollarmi alla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana. Le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello” ha affermato Angelo, incollato alla strada. “Ci dobbiamo organizzare meglio di loro. Ultima generazione chiede il fondo di riparazione, i soldi li devono dare le multinazionali che hanno causato questo danno. Paghiamo con le nostre tasse, paghiamo per essere uccisi. Il governo ci sta avvelenando. Sono qui per i figli che non avrò mai” ha concluso.

I reparti mobili, intervenuti sul posto, stanno sgomberando gli attivisti.

Aggiornamento ore 9.30

La protesta continua, con l’autostrada ancora chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, per provare a liberare le persone incollate all’asfalto. L’autostrada è chiusa da un’ora, con code in ingresso per diversi km, fino a Chivasso.

Aggiornamento ore 10

Il traffico, dopo un'ora e un quarto, è stato riaperto in uscita. Alle 10.15 è stato riaperto il traffico anche in ingresso a Torino. Al termine della protesta, 20 sono state le persone identificate, di cui tre sono di Torino, mentre gli altri provenienti da fuori.

In contemporanea alla manifestazione si è verificato un incidente stradale proprio nella zona Falchera in quella direzione, con due veicoli coinvolti e un ferito in codice verde al San Giovanni bosco.

Salvini: “Eco imbecilli, propongo multa e carcere”

"Eco-imbecilli. Incollarsi all’asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d’Italia, creando problemi a lavoratori e studenti e danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale da punire senza indulgenza", il durissimo commento di Matteo Salvini. Il ministro ai Trasporti ha poi aggiunto: "Per questo, la Lega è impegnata per portare avanti la sua proposta per aumentare le sanzioni con multa pesante, carcere e arresto in flagranza ai cretini che bloccano le strade a danno di migliaia di cittadini incolpevoli. Basta".