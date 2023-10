Stipendi da 1.100 euro e turni massacranti. Le Oss delle rsa protestano davanti alla Regione: "Ci tolgono il diritto ad ammalarci"

"Ci tolgono anche il diritto ad ammalarci". A parlare è Francesca, delegata della Rsa Il Porto di via Torre Pellice 25 a Torino, che questa mattina insieme ad altri colleghi è in presidio sotto il grattacielo della Regione. La motivazione? Circa un centinaio di lavoratori - per un totale di dieci case di riposo tra Torino, Orbassano e Caselle - verranno assorbiti dalla multinazionale francese Colisee.