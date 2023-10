Paolo Capodacqua in concerto al FolkClub con il suo "Ferite&Feritoie"

Nell’autunno 2021 Paolo Capodacqua porta al FolkClub un concerto indimenticabile per intensità e bellezza per il suo “Ferite&feritoie”.

L'appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle ore 21.30.

In questa stagione, anche se il nuovo album non è ancora ufficialmente pronto, viene a presentarne alcune canzoni, in una anteprima corsara che si annuncia come un appuntamento da non perdere.

Fra le nuove creazioni solo una, Gianni Rivera, è uscita come singolo, con la produzione di Storie di note, su tutte le piattaforme digitali il 18 agosto di quest’anno per celebrare gli ottant’anni del Golden Boy, ma anche per raccontare con tenerezza una generazione e un periodo della storia italiana.

Ad accompagnare Capodacqua ci sarà Giacomo Lelli, musicista versatile, per molti anni partner sul palco di Goran Kuzminac. Ovviamente non mancheranno le altre canzoni che compongono il ricco repertorio del cantautore abruzzese, come naturalmente non mancheranno le canzoni di “Ferite&feritoie”, un CD di delicata poesia cantautorale accolto entusiasticamente dalla critica e a giudizio del FolkClub un preziosissimo gioiello del cantautorato italiano di sempre.

Nel concerto Paolo Capodacqua propone i suoi brani come pietre levigate che affiorano dal fiume di una storia. Un racconto in canzone nel quale si dipana, tra aneddoti, ricordi e riferimenti letterari, la narrazione di un’avventura musicale iniziata oltre quarant’anni fa tra musiche di scena, contaminazioni d’autore, composizione di canzoni per l’infanzia e chitarra iconica di Claudio Lolli.

Negli ultimi trent’anni poi Paolo Capodacqua è diventato un punto di riferimento importante per la Canzone d’autore per bambini, producendo diversi album e svolgendo un’intensa attività concertistica e teatrale dedicata all’infanzia nelle scuole e nei teatri di tutta Italia. Inoltre, alcune sue canzoni sono state inserite nei libri di testo della Scuola Primaria e, nel 2017, il coro delle voci bianche del Conservatorio di Piacenza gli ha dedicato un CD con la rilettura di quindici suoi brani.

Ma chi ha seguito l’evoluzione artistica di Paolo Capodacqua lo ricorda soprattutto quale chitarrista di Claudio Lolli, inseparabile “uomo-orchestra” del grande cantautore bolognese, con il quale ha condiviso un’avventura musicale e umana unica nel nostro paese, un’avventura che ha visto i due amici protagonisti di un “never-ending tour” che ha attraversato l’Italia per ventidue anni, iniziato nel 1992 e protrattosi fino all’ultimo concerto del 2014.

