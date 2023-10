Schegge 2023: la rassegna di matinée al cinema torna al CineTeatro Baretti

Torna, con la seconda edizione, “Schegge”, la rassegna organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte che, dal 29 ottobre 2023 al 14 aprile 2024, propone, con cadenza mensile, sette appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema.

Come lo scorso anno, la serie di matinées domenicali al CineTeatro Baretti, alle ore 11, offre sguardi originali e inattesi su film, generi e autori più conosciuti, oppure una riscoperta di pellicole e scuole cinematografiche dimenticate, o, ancora, l’analisi di nuovissime tendenze della settima arte e dei suoi incroci con altri fenomeni culturali e sociali.

Nel corso degli incontri, la classica proiezione unica è sostituita da un viaggio tematico in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registe e registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

Gli obiettivi di “Schegge”, così come delineati già nella prima edizione, sono plurimi: rivalutare la sala come spazio di approfondimento e crescita collettiva, rilanciarne un uso esteso al di là dei tradizionali orari del tardo pomeriggio e della sera e, al contempo, riaggregare la comunità di spettatori anche proponendo ulteriori momenti informali di scambio e di confronto. Al termine di ogni incontro, i partecipanti possono, infatti, condividere un aperitivo, offerto nel foyer del cinema e allestito da Karibu Open – Catering sostenibile, che permette di proseguire in un contesto conviviale il dialogo con i relatori ospiti della mattinata.