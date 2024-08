L'autunno prova a fare capolino, ma da mercoledì l'estate torna a farla da padrone a Torino

Maltempo e calo delle temperature, ma da metà settimana nuova fiammata estiva. Ecco le previsioni su Torino e provincia degli esperti di Datameteo. Un'area di bassa pressione ed aria più fresca in quota renderà l'atmosfera instabile, con rovesci e temporali un po' ovunque su Piemonte e valle d'Aosta, ma la cui localizzazione e durata è piuttosto difficile da prevedere. Calo termico a seguire almeno fino a mercoledì, ma con temperature nella norma. Poi altra fiammata in vista.

A Torino quindi avremo questa situazione: al mattino nuvolosità irregolare con rovesci e temporali a partire dalle aree piemontesi settentrionail. I temporali poi, basandoci sulle stime attuali, si attiveranno dal pomeriggio dalle Alpi nordoccidentali fin verso il cuneese per poi diffondersi in serata anche alle pianure adiacenti ed in città. Possibili grandinate e raffiche di vento forti. Data l'alta incertezza previsionale tuttavia il quadro potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore.