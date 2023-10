Giochi Invernali 2026, Milano "apre" al dossier sulla pista da bob di Cesana. "Primo fondamentale risultato"

Si aprono spiragli per la pista da bob di Cesana in vista dei Giochi 2026

Milano apre al dossier Cesana. Torino e il Piemonte non si arrendono, in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026. Quelle che prima erano sogni sono diventate speranze. E ora veri e propri spiragli per poter ospitare le gare sulla pista da bob della val di Susa, dove già si sfidarono i campioni del ghiaccio veloce nel 2006.



“Sappiamo che è una partita difficile, ma oggi abbiamo raggiunto un primo fondamentale risultato", dicono il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.



La Fondazione Milano Cortina infatti, dopo aver preso atto dell’impossibilità di procedere con l’opzione Cortina, ha aperto formalmente all’ipotesi Cesana dando mandato al governo di procedere ad una verifica tecnica nel merito del dossier elaborato da Fondazione XX marzo e certificato dal Politecnico di Torino, presentato ieri. "Come comunicato dal ministro Abodi, ora si apre un confronto nel quale siamo certi di riuscire a dimostrare che la pista di Cesana ha le carte in regola per ospitare le gare di Bob, skeleton e slittino delle Olimpiadi 2026”, concludono Cirio e Lo Russo.