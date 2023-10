A Torino bando triennale da 4 mln per finanziare le attività culturali: info e requisiti

Oltre 4 milioni di euro per finanziare progetti culturali a Torino per il prossimo triennio. L’avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione BANDI del sito della Città: previsto anche un incontro di presentazione, aperto a tutte le realtà interessate a partecipare, che servirà ad illustrare le linee di indirizzo, fornire indicazioni tecniche per la domanda e illustrare il percorso di accompagnamento alla progettazione.

Tempistiche e proposte

Per presentare la candidatura ci saranno tre mesi di tempo. Le proposte dovranno prevedere interventi su base triennale, 2024- 2026, co-progettati tra più enti che abbiano come obiettivo lo sviluppo di uno specifico settore culturale o di un territorio cittadino.

Le proposte potranno essere articolate su uno o più ambiti di intervento tra arti performative (teatro, arte di strada, danza, circo contemporaneo, musica), arti visive, grafica, multimedia e design, cinema e audiovisivo, patrimonio culturale, promozione del libro e della lettura (compresi archivi, biblioteche e musei, patrimoni fotografici e audiovisivi), attività di promozione del dialogo interculturale.

I criteri di valutazione

Tra i criteri di valutazione, oltre alla qualità artistica della proposta progettuale, saranno tenuti in considerazione il coinvolgimento del territorio e la valorizzazione del percorso di co-progettazione, l’impatto sociale della proposta, con particolare riguardo all’inclusività, all’accessibilità e all’attivazione di percorsi di crescita nei confronti di giovani, giovanissimi e fasce deboli e all'attivazione e valorizzazione di presidi culturali.

“In questi mesi – spiega l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia- abbiamo lavorato con le Circoscrizioni e con il territorio per individuare i bisogni e capire come costruire progettualità culturali di più ampio respiro dei singoli eventi, cui questo bando di durata triennale darà concretezza”.