Giornata del Panorama, l'iniziativa del Fai: appuntamento al Castello di Masino

Giunge quest’anno alla dodicesima edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. L’iniziativa si svolgerà domenica 7 settembre e vedrà il coinvolgimento di quindici Beni del FAI presenti in nove regioni da nord a sud della Penisola - Castello e Parco di Masino a Caravino.

In occasione della Giornata del Panorama, domenica 7 settembre alle ore 11, 14.15 e 15.45 verrà proposta una passeggiata panoramica, della durata di 75 minuti circa e adatta a tutti, all’interno del Parco storico del Castello di Masino, Bene del FAI che da oltre mille anni domina la vasta piana del Canavese da un’altura che è parte della suggestiva barriera morenica della Serra di Ivrea: un paesaggio intatto e infinito, tra le più ampie e meglio conservate formazioni geologiche di origine glaciale d’Europa. Ad accompagnare i visitatori la guida escursionistica ambientale Roberto Brogliatti, che illustrerà le caratteristiche ambientali e naturalistiche dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, con un focus sugli aspetti storici che il passaggio del ghiacciaio balteo ha lasciato nel corso del tempo.