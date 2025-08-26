Castelli Aperti: le residenze aperte nel torinese

L’ultimo fine settimana di agosto porta con sé il fascino di un Piemonte che si racconta attraverso le sue architetture, i paesaggi e le storie custodite da borghi antichi, castelli, ville e residenze nobiliari. Domenica 31 agosto il circuito di Castelli Aperti, che quest’anno celebra i trent’anni di attività, invita a un nuovo percorso nella bellezza, con aperture diffuse in tutte le province, dall’Alessandrino al Cuneese, passando per Asti, Biella, Novara e Torino. Ogni domenica di Castelli Aperti diventa così un’occasione per vivere la storia non come semplice memoria, ma come esperienza da condividere. Il 31 agosto sarà l’ennesima tappa di questo lungo viaggio che da trent’anni intreccia cultura, paesaggio e comunità, offrendo a turisti e residenti un patrimonio unico da riscoprire.



Nel Torinese, dove spiccano il Castello di Masino a Caravino, Casa Lajolo a Piossasco, il Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo e l’affascinante Castello delle Quattro Torri di Arignano, visitabile anche in formula combinata con Castelguelfo di Chieri.