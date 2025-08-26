Luca Guadagnino a Torino per Artificial: i set in tutta la città



Luca Guadagnino accende la macchina da presa su Torino. Il regista palermitano ha infatti scelto il capoluogo piemontese come set principale del suo nuovo progetto, Artificial, una grande produzione internazionale targata Amazon Studios.

Il film sta trasformando alcune delle architetture più iconiche di Torino in scenari cinematografici: dalla Nuvola Lavazza al grattacielo Intesa Sanpaolo, fino alle aree industriali riconvertite e agli spazi della Continassa, dove sono stati allestiti set di grandi dimensioni.

Le riprese sono iniziate a fine luglio e proseguiranno fino al 18 settembre. Inoltre, qualche piccola modifica alla viabilità ha interessato principalmente il quartiere Aurora, dove fino al 28 agosto i parcheggi saranno delimitati e riservati alla produzione. Le soste, temporaneamente vietate, iniziano dall'incrocio tra lungo Dora Firenze e corso Palermo fino al ponte Bologna.

Il genere del film sarà una "commedia drammatica" e racconterà il controverso licenziamento e la riassunzione del CEO di OpenAI, Sam Altman, nel 2023. A ricoprire la figura di Altman sarà Andrew Garfield, il celebre attore statunitense che interpretò Spider-Man nella saga The Amazing Spider-Man.



