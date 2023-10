Cortemilia pensa ai lavori del 2024: scuola e Informagiovani, spesa da 3,5 milioni

Il 2024 inizierà subito con importanti lavori per il comune di Cortemilia: si partirà con gli interventi di adeguamento strutturale e antisismico della scuola primaria. La spesa sarà da due milioni di euro, interamente coperta dai Fondi del Pnrr. Altra opera importante riguarderà quello l'"Informagiovani", struttura dedicata al mondo giovanile e alle associazioni in via della Chiesa.

"Sarà interessato da lavori di revisione e riqualificazione completa, le strutture sono obsolete. Si tratta di un progetto a cui teniamo molto perché ci piacerebbe creare un polo dell'associazionismo dedicato a tutta la cittadinanza, uno spazio dedicato a eventi e iniziative", ha spiegato il sindaco Roberto Bodrito. La spesa totale sarà di 1,5 milioni di euro, frutto di un accordo di programma con la Regione Piemonte.

Finiranno, invece, entro l'anno, invece, i lavori che hanno riguardato la messa in sicurezza del Ponte di San Rocco, uno dei passaggi più importanti del paese, con il rifacimento della parte centrale per una spesa di 940.000 euro.