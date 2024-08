A Torino ambulanti pronti a scendere in piazza: "È guerra se ci toccano la tassa giornaliera"

Mercatari pronti a scendere in piazza anche a Torino: "Se ci toccano la tassa giornaliera, siamo pronti alla guerra". È questo l'annuncio che arriva dal Goia Fenapi, dopo che in Senato è stata presentata una proposta di legge che "andrebbe a colpire gravemente la categoria degli ambulanti, introducendo misure considerate discriminatorie tra Nord e Sud" .

Abolizione del canone unico

Il provvedimento prevede l’abolizione del canone unico, reintroducendo l’obbligo per gli ambulanti di pagare anche in caso di assenza e gravando ulteriormente sulle loro bollette con interessi e altre spese. Dopo anni di lotte, gli ambulanti erano finalmente riusciti a ottenere la possibilità di pagare il plateatico e la tassa sull’immondizia solo quando presenti.

Risparmio del 30%

"Questo sistema, - spiega il Goia - particolarmente vantaggioso a Torino, dove i costi erano tra i più alti in Italia, ha portato a un risparmio del 30% per la categoria". Inoltre, il meccanismo attuale non prevede alcun pagamento in caso di assenza, una normativa valida a livello nazionale ma che molte associazioni non hanno mai preteso di applicare.





"I tributi pagati in questo modo giusto e sostenibile sono ciò che permette alla nostra categoria di sopravvivere in un sistema che ci sta schiacciando," afferma fermamente Giancarlo Nardozzi, rappresentante degli ambulanti. "Se una legge del genere venisse approvata, sarebbe la fine per noi, soprattutto per gli ambulanti torinesi" conclude. Pronti alla protesta