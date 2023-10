I 10 singoli italiani che hanno reso di più su Spotify nel 2023

La classifica è parziale perché riguardo soltanto il primo semestre del 2023, ma la tendenza degli ultimi anni per quel che concerne il mercato musicale dello streaming e non solo è abbastanza chiaro: a fare la differenza è prima di tutto il Festival di Sanremo. Fare la differenza sul palco dell’Ariston è garanzia di popolarità e permette di ottenere una spinta che si può monetizzare anche quando si passa all’incasso pensando alla penetrazione che la propria canzone è riuscita a ottenere in varie fasce di pubblico. Le piattaforme di streaming musicali, solitamente usate con sicurezza attraverso una semplice VPN Italia, hanno permesso dunque ai vari Lazza e Marco Mengoni - i due volti più riconoscibili e non a caso i primi due classificati dell’ultimo Festival di Sanremo - di contendersi lo scettro di canzone più ascoltata della prima metà di 2023. Chi è andato meglio dei due? Facciamo un passo indietro (e anche due conti) per capire come stanno le cose.

Gli streaming e la monetizzazione: come funziona e quanto si guadagna

È un discorso lungo e complicato da fare, ma per tracciare genericamente i contorni di uno scenario più ampio bisogna prima di tutto fissare un limite: i 30 secondi di ascolto minimo senza i quali il singolo stream della canzone non viene neanche conteggiato. Fatti partire quelli poi si passa al resto, con le varie piattaforme che garantiscono un tasso di conversione più o meno ampio - si va da Apple Music che è il più generoso a YouTube che invece richiede ben 667 visualizzazioni di un video musicale per permettere a chi a prodotto quella canzone di portarsi a casa un euro. Basta così? Non proprio, visto che poi ogni piattaforma streaming ha un suo ulteriore tasso di conversione che riduce ancora di più un guadagno che va poi distribuito anche ai vari componenti di una squadra che vede nel cantante soltanto la sua punta di diamante e “l’esecutore finale”. Detto questo, diamo uno sguardo alle canzoni più ascoltate della prima metà del 2023.

La top-10 delle canzoni che hanno garantito più stream nei primi sei mesi del 2023

Fatte dunque tutte le premesse e analizzato nel dettaglio la divisione delle quote che le varie piattaforme streaming riescono a garantire ai vari cantanti, ci siamo divertiti a disegnare la classifica delle canzoni “più ricche” della prima metà del 2023 - con riferimento ai soli singoli italiani e ricordando sempre che, quelle cifre, poi vanno divise e frazionate ulteriormente per tutta la “catena” di persone che ha lavorato alla realizzazione della singola canzone. Ecco dunque la top-10 e i relativi “incassi” su Spotify:

1. Cenere - Lazza - 104.564.142 - € 313.683,426

2. Due Vite - Marco Mengoni - 72.417.075 - € 217.251,225

3. Supereroi - Mr. Rain - 63.558.085 - € 190.674,255

4. Tango - Tananai - 58.035.157 - € 174.105,471

5. Gelosa - Finesse feat. Sfera Ebbasta, Guè e Shiva - 69.761.994 - € 209.285,982

6. Il Bene nel Male - Madame - 45.123.880 - € 135.371,64

7. Cookies N’ Cream - Guè feat. Anna, Sfera Ebbasta - 57.349.741 - € 172.049,223

8. Origami all’alba - Matteo Paolillo - 44.665.876 - € 133.997,628

9. X Caso - Geolier feat. Sfera Abbasta - 57.952.025 - € 173.856,075

10. Guasto d’amore - Bresh - 44.364.188 - € 133.092,564

Se sul palco del Festival quindi il giovane cantante milanese si è dovuto arrendere contro Mengoni, Lazza è riuscito parzialmente a togliersi una bella soddisfazione vincendo quella che è la battaglia dello streaming - in un eterno testa a testa dettato da un contatore che non smette mai di aggiornarsi, almeno fino al prossimo Festival di Sanremo e alla prossima infornata di canzoni che porteranno alla ribalta nuovi protagonisti.