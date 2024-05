La rotta fermata dal freddo e dalla neve. Soccorsi in ipotermia quattro migranti in alta Valle Susa

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, martedì 7 maggio, per soccorrere un gruppo di migranti bloccati a Claviere, nella zona del Col Gimont.



L'allarme è stato lanciato intorno alle 17 dagli stessi malcapitati che si sono trovati in difficoltà a oltre 2400 metri di quota a causa del freddo e della neve caduta nel corso della giornata.



Le operazioni di recupero sono state condotte con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e dei Carabinieri. Tutti quanti sono stati riportati a Claviere in ipotermia.