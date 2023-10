Chi ha visto un “Gatto radioattivo” in giro per Torino? Lo trovate da giovedì a domenica da Off Topic

Nelle ultime settimane, molti di voi (specialmente se risiedete tra Vanchiglia, Vanchiglietta e Borgo Rossini) saranno stati probabilmente incuriositi da una serie di cartelli con la scritta “Smarrito Gatto Radioattivo, se lo trovi contattaci qui” accompagnata da un QR code.

Mistero svelato

Dopo alcuni giorni, il mistero è stato finalmente svelato: perché il Gatto Radioattivo non è altro che uno dei protagonisti di HyperGaia, evento d'apertura della stagione 2023/2024 di Fertili Terreni Teatro ideata e prodotta da CuboTeatro, al centro di una campagna di guerrilla marketing creata ad hoc per creare curiosità. Lo spettacolo è in programma da domani a domenica nella sala Cubo dell'hub culturale Off Topic in via Giorgio Pallavicino 35 a Torino, con inizio fissato alle ore 21. Per maggiori informazioni e biglietti è possibile consultare questo link: https://www.fertiliterreniteatro.com/events/ps-g-ai-a-hypergaia-primo-studio/.

HyperGaia

La sinossi del nuovo lavoro firmato CuboTeatro lascia molto spazio all'immaginazione, con “il riscaldamento globale che va giocare a golf” e “le radiazioni atomiche che passeggiano anche se non le vediamo”: “HyperGaia – si legge - è il rito di una religione millenaria, un techno-rito che si rivolge ad entità future, aliene. Un messaggio di parole, canti, immagini: la storia di una specie, le scoperte prodigiose, i Santi e le Leggende. Che santifica le tracce che un giorno popolazioni aliene troveranno: rovine abbandonate di città avvolte dalla vegetazione e sommerse dal mare, nel pulviscolo di radiazioni atomiche”.

Il Gatto Radioattivo

Chi è, invece, il Gatto Radioattivo? Gli ideatori dello spettacolo teatrale lo raccontano così: “Non sono altro – ammettono - che gli animali sacri di HyperGaia, un culto religioso in rapidissima espansione. La loro radioattività resta una leggenda perché, al contrario, questi felini non sono il risultato di contaminazioni nucleari, ma possiedono un genoma in grado di proteggerli dalle radiazioni e sono oggetto di studi approfonditi per comprendere la loro utilità nella ricerca di cure genetiche per gli esseri umani”.