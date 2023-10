Concorsi pubblici, Città metropolitana di Torino assume 32 fra tecnici e funzionari

La Città metropolitana ha pubblicato i bandi di concorso per 32 unità di personale a tempo pieno e indeterminato.

Le figure ricercate sono molteplici e spaziano dall’area degli “Operatori esperti” (ex categoria C) a quella dei “Funzionari e dell’Elevata qualificazione" (ex cat. D): sono banditi posti per meccanico officina, tecnico di laboratorio, responsabili territoriali di viabilità, ingegneri, istruttori direttivi con varie specialità, geologi, specialista in progetti europei.

Le candidature scadranno il prossimo 7 novembre.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di esclusione, unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento InPA della Funzione Pubblica.

Per approfondire: http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/ragionieri_agronomi_cmto/