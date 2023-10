DGA GROUP ITALIA: Il video di Enrico De Gregorio per la maternità di una dipendente diventa virale

Torino, 25 ottobre 2023 - In un'epoca digitale in cui i contenuti virali spopolano e scompaiono con rapidità vertiginosa, un video genuino e carico di emozioni riesce a distinguersi, lasciando un segno indelebile nel cuore degli internauti. Questo è ciò che è accaduto con il video celebrativo di DGA GROUP ITALIA, azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine, per la maternità di una delle sue dipendenti (https://vm.tiktok.com/ZGJwafCp2/).

Guidata con una passione instancabile da Enrico De Gregorio, DGA GROUP ITALIA ha visto una crescita costante e notevole nel corso degli anni. La chiave del suo successo? Un mix vincente di soluzioni innovative nel campo della mobilità e un focus incondizionato sul benessere dei propri dipendenti.

L'azienda, attraverso la sua visione, si è affermata come il partner ideale per una vasta gamma di clienti, dalle grandi corporation alle piccole e medie imprese, passando per liberi professionisti e privati. Questo posizionamento la rende una forza incontestabile del suo settore.

Ma a fare notizia in questi giorni non è solo il suo modello di business di successo. È il cuore e l'anima dell'azienda: le sue persone.

Enrico De Gregorio, fondatore e guida dell'azienda, ha sempre creduto nel valore inestimabile delle risorse umane. "La nostra forza risiede nelle persone che lavorano con noi ogni giorno. Valorizzarle, festeggiare i loro successi e momenti importanti, come la nascita di un figlio, è fondamentale per mantenere un ambiente di lavoro sereno e produttivo", dichiara De Gregorio.

E come potrebbe un momento tanto prezioso e intimo come la maternità non essere celebrato in un'azienda che vede i propri dipendenti come membri di una grande famiglia? Il video, girato con semplicità e autenticità dai colleghi con i loro smartphone, ha immortalato i sorrisi, gli abbracci e la commozione di un Team che si stringe attorno alla sua collega in un momento tanto speciale della sua vita.

"Siamo una grande famiglia e ci teniamo gli uni agli altri. Il video diventato virale è solo una piccola testimonianza di quanto sia importante per noi creare un ambiente lavorativo in cui ognuno si senta valorizzato e parte integrante del successo dell'azienda", afferma De Gregorio.

Il fatto che il video sia diventato virale in così poco tempo dimostra che, in un mondo sempre più digitalizzato, le persone sono ancora alla ricerca di autenticità, di storie vere che parlino al cuore e risveglino emozioni genuine.

Questo episodio ha anche dato l'opportunità di mettere in luce una delle politiche aziendali di DGA GROUP ITALIA: il supporto e la valorizzazione della maternità. L'azienda è fortemente impegnata a garantire che le neo-mamme possano trovare un equilibrio tra vita professionale e responsabilità familiari, con flessibilità e comprensione.

In conclusione, il successo di DGA GROUP ITALIA non si misura solo in termini economici, ma soprattutto nella capacità di costruire e nutrire relazioni autentiche, siano esse con i propri clienti o con i propri dipendenti. L'impresa si conferma così come uno dei luoghi di lavoro più ambiti, dove il benessere del dipendente risulta essere sempre al primo posto.

https://www.dgagroupitalia.it/

* * *

DGA GROUP ITALIA è un'azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine, fondata nel 2009 da Enrico De Gregorio. L'azienda offre una vasta gamma di servizi di mobilità nel settore automotive, rivolti a grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati. Con sede a Torino, Milano e Forte dei Marmi, DGA GROUP ITALIA è riconosciuta come uno dei principali attori del settore e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il titolo di "Prima Agenzia di Brokeraggio in Italia" assegnato da Leasys.