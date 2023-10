La mostra “Cioccolato delle Meraviglie” anticipa a Diffusissima l'appuntamento con Cioccolatò

Il vernissage della mostra “Cioccolato delle Meraviglie” ha fatto da prologo nella serata di oggi, giovedì 26 ottobre, al via dell'edizione 2023 di CioccolaTò.

Negli eleganti locali di Principi Adv sono ospitate le opere del contest creativo per artisti emergenti by Artàporter, dedicato all’arte del cioccolato. Il tutto all'interno della cornice di Diffusissima, che tanto successo sta riscuotendo a partire dalla inaugurazione di domenica scorsa a Green Pea con Nina Zilli e Alvin.

“Tutti amano il cioccolato e per noi è importante che CioccolaTò possa essere davvero la festa di tutti - ha dichiarato il direttore creativo della kermesse Marco Fedele - Se il cuore pulsante della manifestazione batte forte in Via Roma e in Piazza San Carlo, quest’anno vogliamo invadere tutta la città, da nord a sud. E l’arte, insieme al cioccolato, ci è sembrato il mezzo migliore per realizzare questo ambizioso obiettivo”.