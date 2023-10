PCG Salute Informa: Primo Caredent Group organizza a Torino un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza

Informare per coinvolgere la collettività e renderla più consapevole. Il concetto di “restituzione al territorio”, da sempre promosso da Primo Caredent Group, si concretizza in un ciclo di incontri aperti al pubblico finalizzati a mettere a disposizione della cittadinanza una conoscenza utile per il benessere e la salute di tutti.

Oggi, nella storica sede di Palazzo Ceriana Mayneri in Corso Stati Uniti 28 a Torino dalle 19 alle 21.30, si terrà il secondo appuntamento aperto alla cittadinanza di PCG Salute Informa, un ciclo di incontri finalizzato a mettere a disposizione dei cittadini la conoscenza di specialisti del Gruppo su temi importanti che riguardano il benessere e la salute della persona. Tale incontro si articolerà in quattro diversi talk incentrati sui temi dell’odontoiatria, neuropsicologia, osteoporosi e ossigeno-ozono terapia.

Nello specifico le Dott.sse Strumia, Ghignone, Ramasso, Marci e Faggiano si occuperanno dei “Disturbi del neurosviluppo in età scolare: dai campanelli d'allarme all'intervento specialistico”, il Dott. Montanaro di “Ossigeno-ozono terapia: applicazioni in campo medico”, la Dott.ssa Olivero di “Ossigeno-ozono terapia: applicazioni in campo odontoiatrico” e i Dott.ri Serra e Notaro di “Osteoporosi e Odontoiatria: correlazioni e trattamento”.

Temi trasversali, dunque, che affrontano la quotidianità della salute a tutte le età, quelli proposti da Primo Caredent Group, tra i principali player nazionali nel settore odontoiatrico e sanitario privato con un network composto da oltre 160 strutture presenti in 16 regioni italiane e più di 2.000 tra dipendenti, odontoiatri e medici al servizio del paziente.

“Siamo convinti dell’utilità di questo format, che abbiamo iniziato a proporre inizialmente al nostro personale interno, per poi decidere di allargarlo a tutta la cittadinanza” - commenta Mirko Puccio, Founder e Ceo di Primo Caredent Group - “Crediamo infatti che la formazione, unita alla condivisione della conoscenza, possano aiutare realmente a migliorare la qualità della vita delle persone”.