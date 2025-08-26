Fred De Palma in concerto a Torino, lo showcase al One

Fred De Palma è lo special guest del ONE di Torino, ex Rotonda del Valentino) che ha inaugurato lo scorso ottobre.

Giovedì 4 settembre il rapper torna alle sue origini torinesi in uno showcase con le sue hit più famose.

Con all’attivo 30 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Fred è arrivato al successo con hit come D'estate non vale, Una volta ancora, Un altro ballo, in cui mischia lo stile reggaeton al rap.

È tra i pochi rapper ad aver preso parte al Festival di Sanremo nel 2024 con la canzone "Il cielo non ci vuole".