Fred De Palma in concerto a Torino, lo showcase al One

Appuntamento giovedì 4 settembre

Fred De Palma è lo special guest del ONE di Torino, ex Rotonda del Valentino) che ha inaugurato lo scorso ottobre. 
Giovedì 4 settembre il rapper torna alle sue origini torinesi in uno showcase con le sue hit più famose. 

Con all’attivo 30 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Fred è arrivato al successo con hit come D'estate non vale, Una volta ancora, Un altro ballo, in cui mischia lo stile reggaeton al rap. 

È tra i pochi rapper ad aver preso parte al Festival di Sanremo nel 2024 con la canzone "Il cielo non ci vuole". 

