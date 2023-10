TOHorror, un'altra edizione da record con oltre 4000 presenze

Con 4.000 presenze registrate tra la serata di apertura e la proiezione conclusiva di Tetsuo II: Body Hammer, di Shinya Tsukamoto, il TOHorror Fantastic Film Fest conferma l’ottima affluenza che già nel 2022 aveva premiato il programma della manifestazione, quest’anno composto da 27 lungometraggi, più di 50 cortometraggi e 4 incontri tematici.

“Siamo entusiasti - dice Massimiliano Supporta, direttore artistico del festival - di aver ricevuto la conferma di come il TOHorror abbia un pubblico di affezionati, anche provenienti da fuori Torino, che affollano le sale per tutta la durata dell’evento. È uno sprone per continuare a evolverci seguendo la linea di una proposta alternativa, non canonica, al di fuori del mainstream”.