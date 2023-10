Come vincere alle slot online: strategie per realizzare grandi vincite

Slot machine online: sono veloci, semplici e, soprattutto, divertenti da giocare! Non c’è da meravigliarsi che i casinò online abbondano nella loro scelta di giochi di slot, ognuno con il proprio tema unico e le caratteristiche speciali per mantenere alto l'interesse dei giocatori.

Ma oltre ad offrire un ottimo modo per passare il tempo, si può trarre qualche profitto dalle slot online? Esistono strategie che si possono utilizzare per aumentare le proprie possibilità di vincere alla grande?

Questo articolo analizza tutto ciò che è necessario sapere sulla realtà delle slot online. In particolare, andremo a vedere più in dettaglio quali sono i modi possibili per vincere alle slot online. Continua a leggere se vuoi imparare qualche strategia vincente!

Cos'è una slot machine?

Le slot machine rappresentano uno dei tipi più emblematici dei classici giochi da casinò. Solitamente hanno tre, cinque o più rulli con vari simboli lungo i lati, che girano, quando il giocatore tira una leva o preme un pulsante. Quindi, una volta che i rulli smettono di girare, il giocatore vince diversi premi in base ai simboli su cui si sono fermati i rulli.

Secondo la credenza popolare, le prime slot machine hanno fatto la loro comparsa alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti. Liberty Bell, la slot pioniera di Charles Fey, è considerata la prima in assoluto. Aveva tre rulli con cinque simboli ciascuno. I giocatori avrebbero vinto il jackpot se si fossero fermati con tutti e tre i rulli contemporaneamente sulle campane.

Oggi, ci sono molti tipi di slot machine. Alcuni differiscono nella dimensione o nel numero di simboli, con più rulli o moltiplicatori per creare combinazioni uniche. Inoltre, gli slot possono avere temi diversi. Ad esempio, i simboli della frutta sono abbastanza comuni, così come lo sono le figure delle carte, ma ci sono anche molti altri tipi di moltiplicatori.

In cosa differiscono le slot online?

Grazie alla loro vasta popolarità tra gli appassionati di scommesse, le slot sono arrivate anche ai casinò online. Queste cosiddette slot online sono semplicemente un sostituto software delle vere slot da casinò che conosci dai casinò fisici.

Essenzialmente, quando si gioca online slot, si sta accedendo a un videogioco sui siti o app di casinò online. Funzionano ancora allo stesso modo: si vedono bobine con simboli moltiplicatori, e si può fare clic per far girare i rulli.

La differenza principale è che le video slot sono sviluppate da società di giochi e sono semplicemente codice. I casinò su Internet acquistano i diritti per offrire ciascuna slot dallo sviluppatore, quindi è possibile imbattersi negli stessi giochi di slot in molti casinò diversi. Allo stesso modo, se frequenti i casinò tradizionali, potresti vedere le slot machine prodotte dalla stessa azienda in ciascuno di essi.

Tuttavia, è possibile chiedersi se le slot digitali non siano truccate. Dopotutto, il codice è solo un codice. E se il casinò l'avesse modificato in qualche modo per assicurarsi che il giocatore non vinca proprio mai?

Anche se il tuo scetticismo non è infondato, tieni sempre presente che i casinò con licenza non barano. Infatti, gli sviluppatori di giochi utilizzano il software RNG. Questo bit di codice assicura che ogni gioco sia completamente casuale e rispetti solo le probabilità standard preimpostate, assicurando quote vincenti eque per i giocatori.

Ma qui siamo onesti. Considera che esistono casinò truffaldini, quindi dovresti mantenere la calma quando giochi online. Nella sezione successiva, abbiamo incluso alcuni consigli su come rimanere al sicuro e trovare casinò affidabili.

Dove giocare alle slot online

Per giocare slot digitali, tutto ciò che devi fare è andares su un casinò online. Ma come puoi essere certo di averne scelto uno giusto?

Ci sono alcune cose da tenere a mente quando navighi su casinò Internet. Innanzitutto, ricorda che la sicurezza e l'affidabilità devono essere al primo posto. Questo significa che dovresti cercare solo casinò che godono di buona fama nella comunità di scommesse e hanno licenze di gioco valide.

I casinò adeguatamente regolamentati sono stati sottoposti a una valutazione approfondita da parte delle autorità di regolamentazione come la Gambling Commission del Regno Unito per garantire che le loro finanze siano in ordine e che siano in grado di far fronte ai propri impegni finanziari nei confronti dei giocatori. In altre parole, un casinò deve essere in grado di pagare le vincite in tempo e non menare per il naso nessun giocatore.

Inoltre, è essenziale che il regolamento sui casinò sia valido nella tua regione. Se sei nell'UE, una licenza del Regno Unito non significherà molto. In tal caso, dovreste cercare un regolatore europeo, come l'Autorità di Malta per i Giochi. Altri paesi, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e così via, hanno anche loro i propri regolatori di gioco.

Se non sai bene come andare in cerca di un casinò affidabile puoi beneficiare di servizi come https://gates-of-olympus.app/it/. Questa piattaforma è dedicata a far incontrare i giocatori con i casinò da un pool di società affidabili che il personale ha precedentemente valutato. È una scorciatoia intelligente e il sito offre bonus esclusivi per aiutare i giocatori a iniziare a giocare utilizzando meno del loro deposito. È gratuito, quindi non farà male controllare quali consigli ti fornirà l'app.

Giochi di slot online popolari

Ora che sai come scegliere un casinò online affidabile, abbiamo anche alcuni consigli sulle migliori slot online che potresti provare! Naturalmente, c'è molta varietà tra i casinò, alcuni dei quali offrono centinaia di slot, e ognuno ha un tema accattivante e caratteristiche speciali per rendere divertente il gioco.

Non possiamo probabilmente includere tutto ciò che i casinò online hanno da offrire, ma ecco alcuni dei giochi di slot più popolari di cui godono i giocatori:

Starburst di NetEnt

Immortal Romance di Microgaming

Gates of Olympus di Pragmatic Play

Dear or Alive di NetEnt

Book of Ra di Novomatic

Big Bass Splash di Pragmatic Play

Mega Moolah di Microgaming

Gonzo’s Quest diNetEnt

9 Pots of Gold di Microgaming

Sweet Bonanza di Pragmatic Play

Come vincere alle slot online

Abbiamo parlato di cosa si può giocare e dove, ma la grande domanda è: come si vince?

Tecnicamente parlando, non c'è alcun modo infallibile per vincere a una slot online. Come un gioco di numeri casuale, qualsiasi slot è un gioco d'azzardo. Ci sono probabilità statistiche fisse di ogni combinazione che si verifica, e i giocatori non possono influenzarli in alcun modo.

Per esempio, se supponiamo che la probabilità di centrare il jackpot è 1%, quindi 1 su 100, si potrebbe semplicemente essere il numero fortunato 100 dopo che altri 99 giocatori hanno fallito e ottenere quella grande vittoria al primo tentativo. O potresti essere uno di quei 99 che si sono assicurati delle vittorie più modeste, se ce ne sono state. Naturalmente, nei giochi reali, le probabilità di colpire un jackpot sono molto inferiori all'1%. Non si può mai sapere qual è la propria fortuna se non si gioca. Il fattore misterioso è esattamente il motivo per cui le persone pensano che le slot siano divertenti!

Quindi, se speravi in un processo in tre o cinque fasi per centrare a una vittoria sicura, saremmo costretti a deluderti. Tuttavia, ci sono alcune regole pratiche che puoi seguire per rendere il gioco più divertente e, si spera, non sprecare troppi soldi senza ricompensa.

Gioca per brevi periodi di tempo

Le slot sono un gioco d'azzardo. Le vincite sono in realtà distribuite su un campione statistico estremamente grande, di solito in centinaia di migliaia di giri. Quindi, la logica del "se gioco abbastanza a lungo, sono destinato a vincere alla fine" non funziona.

Cerca invece di limitare le sessioni di gioco. Unisciti per alcuni giri, prendere quel che vinci e, e lascia prima di rimetterci l'intero deposito. Quella slot, e innumerevoli altre, saranno ancora disponibili domani, quando potrai mettere di nuovo alla prova la tua fortuna.

E se ti piace così tanto il gioco e vuoi continuare a giocare indipendentemente dal fatto che si vince denaro reale o no, basta giocare la demo! È gratuito e puoi giocare tutto il tempo che vuoi senza rischi.

Non inseguire le perdite

Questo suggerimento si riferisce al nostro punto precedente, ma giocare per molto tempo non ti garantisce di incappare improvvisamente su una vittoria. È possibile, poiché gli slot sono casuali. Ma in generale, non c'è alcun coefficiente di pietà su cui si possa contare. Non si diventa più propensi a vincere se hanno più giri perdenti. Quindi, se non hai ancora vinto dopo diversi giri, è meglio fare un passo indietro e lasciare che il gioco continui il suo corso senza di te.

Usa i bonus

Bonus: trovali, usali, amali. La maggior parte dei casinò online hanno varie offerte da leccarsi i baffi, e spesso cambiano anche ogni giorno! I bonus sono un ottimo modo per incrementare il deposito e giocare più giri gratis.

E se utilizzi il tuo bonus in un casinò online, ricorda che probabilmente puoi trovare lo stesso (o simile) gioco in un casinò diverso, dove saresti comunque idoneo a richiedere un bonus. Quindi sempre controllare per le offerte attuali e approfittare di ciò che i casinò sono pronti a darti! Ma assicurati di leggere attentamente i T&C, in quanto l'uso di bonus può alterare le condizioni di prelievo per le tue vincite.

Prima di giocare alle slot online

Infine, prima di lanciarti nel tuo viaggio nei casinò online, abbiamo preparato una rapida lista di controllo che puoi consultare prima di iniziare a giocare. Seguire questi passaggi può aiutarti a giocare in modo responsabile e a stare lontano dai guai.