Con "Il Mercato del Re" a Venaria si apre un lungo weekend di eventi

Alla Reggia di Venaria torna Il Mercato del Re, giunto alla terza edizione: domenica 29 ottobre nella Citroniera Juvarriana, partecipano numerosi produttori di alcuni Presìdi Slow Food, maestri del gusto e produttori dei Mercati della Terra, per un cibo “buono, pulito e giusto”.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra La Venaria Reale e Slow Food Piemonte-Valle d’Aosta, propone un mercato di produzioni di piccola scala a salvaguardia della biodiversità: frutta, verdura, formaggi, salumi, miele e altri prodotti di eccellenza. Il Mercato del Re riunisce piccoli produttori locali al fine di raccontare il valore storico e culturale delle tradizioni enogastronomiche tipiche del territorio piemontese e valdostano.

I prodotti in vendita sono tutti di alta qualità e tutelano l’ambiente grazie a metodi produttivi sostenibili, supportando con la giusta remunerazione il lavoro dei piccoli produttori e assicurando il benessere animale. Il mercato è organizzato da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, coadiuvato dalle due “condotte” del territorio: Slow Food Torino Città e Slow Food Torinese Sud-Ovest.

In concomitanza del Ponte del 1° novembre, Festa di Ognissanti, La Venaria Reale resta sempre aperta da sabato 28 ottobre mercoledì 1° novembre (compreso lunedì 30 ottobre), osservando i seguenti orari: Reggia, mostre e Giardini dalle ore 9.30 alle 18.30; il Castello della Mandria: sabato 28 ottobre dalle ore 10 alle 18.30; da domenica 29 ottobre a mercoledì 1° novembre: dalle ore 10 alle 16.

Un’occasione imperdibile in particolare per ammirare il fascino dei Giardini e del Parco della Mandria che si arricchiscono dei colori del Foliage autunnale, e per visitare le grandi mostre in corso alle Sale delle Arti della Reggia su Sovrani a tavola. Pranzi imbanditi nelle corti italiane e Turner. Paesaggi della Mitologia.

Per altre informazioni: www.lavenaria.it – www.residenzerealisabaude.com