Fotovoltaico solidale alle Vallette. Sul tetto della chiesa i pannelli per fornire energia ai più poveri

Da oltre un anno un gruppo di volontari è entrato in contatto, - attraverso i consiglieri comunali del Pd Anna Maria Borasi, Claudio Cerrato e Simone Tosto - con il parroco per cercare possibili soluzioni all'aumento dei dei costi energetici.

Fotovoltaico solidale alle Vallette . Questa sera in piazza Eugenio Montale sono stato inaugurati i pannelli solari sul tetto della chiesa Santa Maria di Nazareth , che forniranno una parte della luce elettrica alla parrocchia e alle famiglie in difficoltà economica.

L'impianto fotovoltaico

Da questa interazione, grazie ad un finanziamento da 23mila euro di Compagnia di San Paolo, si è costituita la “Comunità energetica rinnovabile Vallette”, composta dalla chiesa e 8 soci scelti tra i più fragili economicamente. Sul tetto di Santa Maria di Nazareth è stato installato un impianto fotovoltaico, con una capacità di 20 kWp (chilowattpicco). L'obiettivo è abbattere il costo della bolletta di chi si trova in difficoltà economica, oltre ad offrire un contributo per la salvaguardia dell'ambiente.

"È significativo - ha proseguito - che questo progetto sia nato su territorio fragile, dove però è possibile fare sperimentazioni perché le costruzioni sono omogenee essendo tutte case popolari ". Dopo Vallette, il prossimo quartiere che verrà coinvolto in un'iniziativa analoga sarà Borgo Vittoria.

" È un primo punto di arrivo ", ha sottolineato la capogruppo del Pd Nadia Conticelli , che ha aggiunto: " Sul tema delle comunità energetiche come Consiglio Comunale stiamo lavorando da tempo".

"È importante - aggiunge Simone Tosto - il risvolto sociale di questa operazione. Gli attori coinvolti ora producono energia e per farlo devono fare comunità: in un territorio più fragile è essenziale". Da un punto di vista economico, i pannelli solari installati consentiranno alle famiglie di risparmiare circa il 15% sull'energia elettrica. "È necessario affrontare - ha chiarito Anna Maria Borasi - il tema dello scorporo in bolletta: è urgente accelerare sui tempi".