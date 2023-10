Il Forum del Volontariato organizza una raccolta fondi tramite uno Swap Party

Il Forum del Volontariato, associazione di volontariato, che diffonde la cultura della solidarietà e realizza progetti con i ragazzi in difficoltà e le persone senza dimora organizza una raccolta fondi tramite uno swap party che si svolgerà il 18 novembre 2023 in via Accademia Albertina 14 dalle 10 alle 18. Lo swap party è un appuntamento organizzato appositamente per consentire ai partecipanti di scambiarsi vestiti usati.