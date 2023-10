Furti in due negozi di Nichelino: doppio arresto dei carabinieri

Doppio arresto dei carabinieri di Nichelino, guidati dal tenente Maurizio Piccione, negli ultimi giorni.

Primo episodio in via Cacciatori

I militari dell'Arma hanno fatto scattare le manette per un trentenne di origine rom, accusato di aver cercato di rubare giocattoli per un valore di 250 euro da un negozio in via Cacciatori. Aveva cercato di nasconderli per uscire senza pagare, ma il personale si è subito accorto dell'accaduto, chiamando l'allarme: il tentativo di fuga dell'uomo è stato subito bloccato e la merce restituita al negozio.

Il secondo in largo Delle Alpi

I carabinieri di Nichelino hanno poi arrestato un uomo mentre un paio di notti fa stava tentando di derubare un negozio in zona largo Delle Alpi.

Per cercare di entrare aveva preso un blocco di cemento e sfondato una vetrina, dirigendosi poi verso la cassa, provando a portare via un caricabatterie del cellulare e altri oggetti. L'allarme, però, è scattato e i militari dell'Arma, prontamente giunti sul posto, lo hanno bloccato e portato via.