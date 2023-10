“Vita nascente”, via libera a maggioranza dalla Commissione Sanità

Fondi per la promozione della maternità e la tutela della vita nascente: la Quarta Commissione, presieduta da Alessandro Stecco, ha espresso a maggioranza parere preventivo favorevole sulla delibera che definisce modalità di acceso e criteri di assegnazione dei finanziamenti per i progetti delle organizzazioni e associazioni che operano nel settore e sono iscritte negli elenchi approvati dalle Asl.

Stanziato 1 milione, di cui 940 mila euro sono destinati ai progetti di aiuto per portare a termine la gravidanza e per i primi 3 anni di vita del bambino, mentre 60 mila a sostegno degli interventi dei quattro soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali per il parto in anonimato, che finora non ha dato i risultati attesi. La delibera prevede anche il raccordo tra associazioni, servizi e consultori per la definizione dei progetti.

Le consigliere Sarah Disabato (M5s), Silvana Accossato (Luv) e Francesca Frediani (M4o Unione Popolare) sono intervenute per chiedere riscontri rispetto ai progetti finanziati e agli obiettivi raggiunti nel primo anno di attuazione della misura. L’assessore Maurizio Marrone ha precisato che le strutture regionali stanno monitorando l’andamento e che la rendicontazione della spesa sarà disponibile a fine anno.

All’ordine del giorno anche la proposta di regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio per l’attuazione del Fattore Famiglia, presentata dall’assessore Chiara Caucino e su cui la commissione ha dato parere favorevole a maggioranza, nonché l’esame della proposta di legge sul fisioterapista di comunità, “interamente riscritta - ha spiegato il primo firmatario Raffaele Gallo (Pd) - tenendo conto delle osservazioni fatte in sede di consultazione on line e delle interlocuzioni con la maggioranza”. Sul punto Sara Zambaia (Lega) ha chiesto l’audizione in presenza del sindacato dei medici fisici e riabilitatori (Simfir) e dell’Ordine dei fisioterapisti, prima di procedere all’esame del testo.