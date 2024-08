La media Falcone-Borsellino di Torino diventa più "green": nuove finestre ed isolamento

Via libera dalla Giunta ad interventi per un milioni e 800mila euro

La scuola media Falcone-Borsellino di via Gubbio 47 diventa più green. Questa mattina la Giunta, su proposta dell’assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, ha approvato i progetti definitivi presentati da Iren Smart Solutions.

"Rendere più efficienti i consumi degli edifici"

Nel 2022 la Città di Torino e la multiutility hanno approvato un programma, su 7 anni, per l’efficientamento energetico e la manutenzione sugli immobili comunali. L’obiettivo, come chiarisce Foglietta, è “rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista dei consumi, risparmiando su quelli attuali in termini sia elettrici che termici, e da quello della sostenibilità ambientale”.

Gli interventi

Nel dettaglio nella scuola media Falcone-BorseLllino verranno fatti interventi di isolamento del solaio sottotetto, realizzato il cappotto esterno sulle pareti, sostituiti i serramenti con infissi in PVC per le finestre, e con infissi in alluminio per le porte-finestre. Prevista poi l'installazione di un nuovo sistema per l'ottimizzazione dei consumi energetici dell'edificio.

Il costo complessivo dei lavori è di 1 milione e 800mila euro. Il secondo intervento, per una spesa di 850mila euro, prevede la manutenzione straordinaria degli impianti termici e trattamento aria in diversi edifici cittadini.

L’obiettivo del Comune è diminuire le emissioni inquinanti entro il 2030 e “fare di Torino una città a impatto climatico zero".