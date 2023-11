Animaux Formidables, i primi eliminati di X Factor 2023 opsiti a Torino

Appuntamento imperdibile giovedì 2 novembre dalle 18:30 nel negozio flagship Sky di Torino in via Lagrange 32: gli Animaux Formidables, primi eliminati di X Factor 2023, saranno protagonisti di un incontro aperto al pubblico in cui parleranno della loro esperienza nello show Sky Original prodotto da Fremantle - tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand).

Protagonisti nella squadra di Morgan, che li ha portati fino ai Live di quest’anno, il power duo ha subito catturato l’attenzione del proprio giudice e del pubblico con le loro maschere di latex e la loro energia. Nel corso della prima puntata dei Live gli Animaux Formidables hanno acceso il palco dell’X Factor Arena esibendosi con il loro rock minimale su “I Love Rock ’n’ Roll”, uscendo tuttavia dalla gara dopo il ballottaggio con ASIA.

Nel corso del loro "meet & greet" nel negozio flagship di Sky di via Lagrange 32, i due – coppia sul lavoro ma anche nella vita – avranno modo anche di raccontare i loro progetti futuri e saranno a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente nello store.

L’incontro con gli Animaux Formidables fa parte di un ciclo di appuntamenti che anche nei prossimi mesi porterà altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.

I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia e connettività performanti con Sky Glass e Sky Wifi, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza.