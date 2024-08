Tragedia in corso Giulio Cesare: lite degenera, marocchino muore accoltellato (foto di archivio)

Tragedia in corso Giulio Cesare: al culmine di una lite (forse con un connazionale) è morto un cittadino marocchino, colpito al cuore da una coltellata.

Vani i tentativi di salvarlo dei medici

Vani i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del San Giovanni Bosco. L'encefalogramma piatto e la morte cerebrale sono sopraggiunti nella mattinata di oggi, domenica 25 agosto, ma i fatti di sangue sono avvenuti venerdì sera, attorno alle 20.30 Ora sono in corso le indagini da parte della polizia: sullo sfondo, oltre ad una lite che è degenerata con esiti fatali, potrebbero esserci anche questioni legate alla droga, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

Alessi (FdI): "Un omicidio annunciato"

Inutili la corsa in ospedale e l'impegno dei medici dell'ospedale. "E' un omicidio annunciato quello capitato in corso Giulio Cesare. Sono anni che denunciamo che la zona è ormai fuori controllo", denuncia Patrizia Alessi, capogruppo di FdI in Circoscrizione 7. "Tante risse violente pubblicate anche su facebook, ma la Città ha continuato ignorare il tutto".

"Cosa deve ancora capitare finché si prendano provvedimenti? Anche nella lettera inviata all'assessore Porcedda, e per conoscenza a Questore e Prefetto, il 21 giugno 24 avevo denunciato questa situazione inaccettabile", ha concluso l'esponente di FdI.