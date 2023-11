Il Po per tre giorni si illumina di blu: il videomapping accende e fa rivivere i Murazzi [VIDEO e FOTO]

Nel weekend torinese dedicato alle arti contemporanee, anche il Po diventa protagonista e si illumina in maniera spettacolare. Nelle serate del 3, 4 e 5 novembre lo specchio d'acqua intorno ai Murazzi si accenderà di blu , con un’installazione artistica per condividere con tutti i cittadini il progetto "Un fiume di futuro", che dal 2026 farà rivivere il corso d'acqua grazie a due battelli elettrici e un infopoint nelle Arcate dal lato Gipo Farassino.

“Accendiamo le luci sul lungo fiume – ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo, durante l'inaugurazione alla presenza del Presidente della Federazione Italiano Cannottaggio Giuseppe Abbagnale- per regalare uno spettacolo ancora più bello a cittadini e turisti e per dare il via simbolicamente alle progettualità che lo riguardano".