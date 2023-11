Da Pepe a Shiba Inu: le meme coin dominano il mercato crypto. Boom per il nuovo fenomeno Meme Kombat

Le meme coin hanno visto recentemente una rinascita di popolarità, con importanti attori come Pepe (PEPE) e Shiba Inu (SHIB) che hanno registrato guadagni a due cifre nell'ultima settimana.

Entrambe le monete hanno registrato i massimi di due mesi e sembrano continuare la loro serie positiva nei prossimi giorni.

Questo rinnovato interesse si estende ai nuovi operatori del mercato come Meme Kombat (MK), un innovativo gioco di combattimento basato su blockchain che ha già raccolto circa $ 1.000.000 nella sua prevendita attualmente in corso.

SCOPRI MEME KOMBAT

Pepe riconquista la fiducia degli investitori

PEPE è stata una delle meme coin con le migliori prestazioni nell'ultima settimana, con il token in rialzo del 57% e che ha raggiunto $ 0,00000117.

Questo rimbalzo arriva dopo un prolungato trend al ribasso che ha visto PEPE perdere oltre l'86% del suo valore rispetto al massimo storico di maggio.

Tuttavia, il sentimento rialzista sembra ora tornare, innescato da un modello a doppio minimo sul grafico giornaliero al livello di supporto di $ 0,00000062. Si tratta di un modello che tende ad apparire immediatamente prima di un’inversione di tendenza, che ora sembra essere in pieno svolgimento per PEPE.

Un aumento significativo del volume degli scambi, in crescita del 5% a 115 milioni di dollari nell'ultimo giorno, segnala anche un rinnovato interesse degli investitori.

Inoltre, gli indicatori tecnici come il Relative Strength Index (RSI) registrano performance positive, suggerendo che lo slancio rialzista potrebbe continuare anche questa settimana.

Se PEPE riuscisse a superare il prossimo livello di resistenza critica a 0,00000135 dollari, toccato brevemente la scorsa settimana, potrebbe aprire la strada a ulteriori guadagni nel corso del mese di novembre.

Shiba Inu esplode dopo il periodo di consolidamento

Anche Shiba Inu ha registrato un trend rialzista durante la scorsa settimana, con il suo prezzo in aumento del 12%, raggiungendo $ 0,0000079.

Questo aumento arriva dopo un periodo di consolidamento per SHIB, che ha visto il prezzo del token intrappolato in un intervallo compreso tra $ 0,0000067 e $ 0,0000071.

Mercoledì scorso SHIB ha trovato supporto presso la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, contribuendo a spingere il prezzo oltre il livello critico di resistenza a 0,0000075 $.

Come PEPE, anche il volume degli scambi SHIB è aumentato di recente, raggiungendo i 119 milioni di dollari in 24 ore.

Con il suo recente breakout, il prossimo obiettivo di SHIB sarà probabilmente intorno a $ 0,0000084, dove il prezzo ha faticato alla fine di agosto.

Se SHIB riesce a chiudere oltre quest'area, allora potrebbe esserci un chiaro percorso verso il massimo di agosto di $ 0,000011, il che significa che potrebbero essere settimane entusiasmanti per i possessori di Shiba Inu se tutto dovesse andare bene.

Boom per la prevendita di Meme Kombat

Meme Kombat (MK) è l'ultima meme coin che sta suscitando notevole interesse, con la sua prevendita che ha appena superato $ 1.000.000.

Essendo un gioco di combattimento basato su Ethereum che unisce aspetti del gioco d'azzardo crittografico, della meccanica Play-to-Earn (P2E) e della cultura dei meme, Meme Kombat offre una proposta di valore unica sul mercato.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma l’interesse sta crescendo, come evidenziato dall'entusiasmo riguardante la prevendita.

Il token MK nativo di Meme Kombat consente agli staker di guadagnare rendimenti del 112% all'anno, con i primi investitori che vedono i loro token messi in staking automaticamente.

Tuttavia, l'utilità principale di MK risiede nella funzione di combattimento di Meme Kombat, in cui i giocatori possono scommettere i propri gettoni sui combattimenti tra personaggi meme iconici come DOGE e Pepe the Frog.

I vincitori vengono ricompensati con MK, fornendo un caso d’uso interessante oltre alla semplice speculazione.

Con le principali quotazioni previste una volta conclusa la prevendita, MK sembra pronto per una conclusione del 2023 entusiasmante.

Il white paper del progetto delinea inoltre i piani per aggiungere funzionalità e nuovi personaggi, garantendo che il gameplay rimanga coinvolgente.

L'esperto sviluppatore capo di Meme Kombat, Matt Whiteman, conferisce ulteriore credibilità, dato il suo impressionante track record nello spazio Web3.

Tutti questi fattori si combinano per rendere Meme Kombat un progetto da tenere d'occhio mentre continua a guadagnare terreno nella sua prevendita.

SCOPRI MEME KOMBAT