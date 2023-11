Olioliva, via a Imperia alla 23º edizione. Lupi: "Mix perfetto di tradizione, cultura e prodotto" (foto e video)

Con il taglio del nastro ha ufficialmente preso inizio Olioliva 2023, la tradizionale manifestazione imperiese dedicata all’oro giallo del nostro territorio.

La cerimonia di apertura è stato accompagnato dall’Inno nazionale interpretato dall'Orchestra del Liceo a indirizzo musicale G.D. Cassini di Sanremo.

LE INTERVISTE

Aggiunge Alessandro Piana, vicepresidente Regione Liguria: “La novità di quest’anno è l’Igp per l’oliva taggiasca da mensa in salamoia, è già iniziato l’iter in commissione europea, è un risultato fondamentale.

Occorre ringraziare il comitato promotore e le associazioni agricole maggiormente rappresentative della nostra Regione, il sistema camerale, Confindustria, tutti i produttori e non per ultimo Regione Liguria che ha contribuito fattivamente dal punto di vista economico e ha partecipato a tutti quei tavoli ministeriali e interministeriali per poter portare a casa questo importante risultato”.

Il sindaco Claudio Scajola: “È un’edizione importante, cresce nel tempo e caratterizza sempre di più Imperia come la città dell’olio. Un’iniziativa che funziona bene, bravi gli organizzatori, il numero degli espositori è cresciuto e questo ci fa dire che le iniziative che funzionano riscuotono successo”.

Luciano Vazzano, CNA: “Non potevamo non essere presenti con le nostre aziende, da sempre a Olioliva rappresentiamo il territorio, l’olio, i frantoi, quest’anno abbiamo anche un piccolo spazio dedicato alla moda”.

Valeria Russo, consigliera regionale: “Una bellissima edizione con oltre 250 espositori, è la kermesse dell’olio e della tradizione. L’olio e le olive fanno parte della nostra tradizione ligure e soprattutto del nostro Ponente. Sono molto felice quest’anno perché abbiamo ottenuto l’Igp dell’oliva taggiasca grazie a un grande lavoro di collaborazione. Sono sicura che questa edizione sarà un successo”.