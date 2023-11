Sottodiciotto Film Festival: dal 14 al 18 dicembre al via la 24^ edizione

Il 24° Sottodiciotto Film Festival & Campus si svolgerà a Torino dal 14 al 18 dicembre 2023.

Come di consueto, anche nell’edizione 2023 della manifestazione ‒ organizzata da AIACE Torino con la Città di Torino e con ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile ‒ le proiezioni e gli eventi aperti a tutto il pubblico saranno preceduti e poi affiancati dal programma riservato alle Scuole, che si svolgerà dal 13 novembre al 18 dicembre 2023.

Il Festival ospiterà anche nel 2023 diverse sezioni competitive, riservate ai lavori dei più giovani, i cui bandi si sono chiusi a settembre con una notevole crescita di iscrizioni rispetto agli scorsi tre anni (più di 300 elaborati per il Concorso nazionale delle Scuole, circa 350 per il Concorso nazionale Campus in corto e oltre 1200 per il Concorso internazionale That’s Animato!), segno di una piena ripresa produttiva, anche nell’ambito della didattica e della formazione, dopo il periodo pandemico.

«I giovani sono la forza trainante del cambiamento e crediamo che i linguaggi audiovisivi siano uno strumento potente per dare forma alle idee, alle speranze e alle sfide che ci attendono», dice la presidente di AIACE Torino Barbara Bruschi, ponendo l’accento sull’elemento distintivo del Festival, su cui si sofferma anche l’assessora alle Politiche educative e ai giovani della Città di Torino, Carlotta Salerno: «Come istituzioni non possiamo che sostenere e favorire la crescita di iniziative come questa che puntano a rendere il mondo del cinema sempre più accessibile alle giovani generazioni, con l'obiettivo di aumentarne la conoscenza, stimolarne l'interesse, innescare scintille e, magari, accendere passioni».

L’immagine-guida della nuova edizione è firmata dall’artista italo-giapponese, residente a Torino, Nico Miyakawa, che – nello stile dei suoi prediletti sketchbooks – ha condensato in un’elaborazione composita i riferimenti a un centinaio di film, di oggi e di ieri, ricorrenti nell’immaginario cinematografico collettivo. Il disegno è integrato dal claim dell’edizione 2023, “Shaping Tomorrow”, che – come sottolineano i direttori di Sottodiciotto Cristina Colet e Enrico Verra – «ribadisce la specificità di un festival risolutamente attento a dare visibilità alla creatività delle nuove generazioni e alla loro capacità di modellare l’immaginario, le prospettive e le visioni del prossimo futuro».