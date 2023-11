Corrado Porchietti, un pittore in mostra all'Rsa Mazzarello

Le opere di Corrado Porchietti sono protagoniste di un’esposizione gratuita presso l’RSA Mazzarello dal 13 al 22 novembre.

La mostra, organizzata dall’RSA di Mazzarello in collaborazione con il Circolo degli Artisti di Torino e il Liceo Artistico Renato Cottini e con il patrocinio della Circoscrizione 3 di Torino, propone opere che tracciano le differenti stagioni dell’artista Corrado Porchietti, il cui linguaggio figurativo – sempre in bilico tra commedia e tragedia, carico di colore come cifra stilistica della narrazione – si è affinato grazie agli studi all’Accademia delle Belle Arti di Torino e alla scuola del maestro Piero Martina, ispirandosi ai modelli di Francesco Casorati e Nino Aimone, con i quali ha avuto anche un solido rapporto amicale.

Corrado Porchietti è oggi ospite dell’RSA di Mazzarello e il progetto nasce dalla sensibilità del gruppo Korian, oggi Società Benefit, di valorizzare gli anziani e le loro passioni. Proprio per questo, la struttura ha messo a disposizione dell’artista una stanza in cui dipingere e dare libero sfogo alla propria arte, secondo la visione propria del gruppo Korian di attenzione alla persona e all’assistenza a 360°.