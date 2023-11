Neve e Campioni": grande successo per il talk organizzato dall'ATL del Cuneese (VIDEO)

L’evento “Neve e Campioni” organizzato dall’ATL del Cuneese nell’ambito del Salone dell’outdoor WOW – Winter Outdoor Weekend promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo, dall’Associazione Ente Fiera Fredda e da Massi Sport.

L’occasione è stata propizia per dar voce ai valori dello sport, all’importanza di essere nati e cresciuti in un territorio vocato alla neve, con cime alpine di ineguagliabile bellezza. Stefania Belmondo, Katia Tomatis e Marta Bassino sono nate e cresciute in Valle Stura, allenandosi nelle Alpi di Cuneo, così come l’atleta Paralimpico Michele Biglione e Paolo De Chiesa, passato dagli sci agli studi RAI come commentatore delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino.

In occasione del talk l’ATL ha consegnato un riconoscimento anche al cuneese Corrado Barbera, giovane atleta emergente dello sci alpino, e al Collegio Regionale dei Maestri di Sci ringraziando per l’ottimo lavoro che i maestri svolgono, unitamente alle attività degli sci club, promuovendo tra i giovani la pratica delle attività sportive invernali.

Un grande tributo, dunque, ai campioni e agli atleti cuneesi, che ha coronato anche il rinnovo della convenzione tra il territorio cuneese e l’Atleta e Testimonial de Cuneese, Marta Bassino. Partner di questo progetto sono la Fondazione CRC, la Camera di Commercio di Cuneo, l’ATL del Cuneese, l’Associazione per il Turismo Outdoor WOW, Cuneo Neve e l’Ente Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime già uniti fin dal 2020 con un progetto di sponsorizzazione dell’atleta volto alla promozione delle Alpi di Cuneo. Il rinnovo del protocollo d’intesa mira a identificare sempre più l’immagine dell’Atleta con la sua terra d’origine, le Alpi di Cuneo, attraverso attività di comunicazione a livello nazionale e internazionale.

“Il volto di Marta Bassino, campionessa cuneese di livello assoluto impegnata nella rosa della Nazionale Italiana di sci alpino, ci permette di identificare sempre più la nostra terra come una meta vocata all’outdoor. – ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – Questo progetto abbina l’immagine vivace della campionessa azzurra alle mille opportunità di praticare attività all’aria aperta nelle nostre vallate. L’ATL ha creduto sin da subito nelle potenzialità di Marta e siamo orgogliosi che, attraverso questa operazione, si rafforzi questo suo ruolo di ambasciatrice.”

“Fondazione CRC è particolarmente fiera di poter confermare per i prossimi tre anni la collaborazione con Marta Bassino. La sua figura, nota in tutto il mondo, incarna al meglio i valori essenziali della nostra comunità provinciale: la passione, il talento, la tenacia, l’amore per la natura e per lo sport. Sono certo che questo progetto di promozione turistica potrà rappresentare un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio e far conoscere la grande offerta turistica che mette a disposizione. Un grazie sentito ai tanti partner che con noi condividono questa avventura e a Marta, per la sua disponibilità e la volontà di rendere sempre più forte il legame con la sua terra” ha commentato Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC.

“Per il nostro territorio è importante poterci avvalere di una testimonial d’eccellenza come Marta Bassino, atleta entrata ormai nel cuore degli sportivi che l’hanno eletta pochi giorni fa Atleta dell’anno 2023 della Federazione Italiana Sport Invernali, premiandone il talento e la simpatia – ha affermato il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Mauro Gola - La nostra provincia ha tutte le caratteristiche geografiche, ambientali e morfologiche per diventare una meta di primo piano dell’outdoor e confidiamo che questa collaborazione, voluta e condivisa da molte istituzioni, possa aiutarla a diventare una destinazione sempre più ambita a livello nazionale e internazionale.”

Roberto Gosso, Presidente di Cuneo Neve ha chiosato: “Il talento è fondamentale, ma come ci ha dimostrato Marta, nello sport e in particolare nello sci, sono la costanza e la perseveranza che fanno la differenza e permettono all’atleta di raggiungere i risultati più ambiziosi. Agonismo, coraggio, sincerità, voglia di vincere sono le qualità che meglio descrivono Marta e che rappresentano anche lo spirito delle nostre stazioni, che si impegnano a “fare sistema” per promuovere e dare valore al nostro territorio”.

Secondo Piermario Giordano, Presidente dell’Ente Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime: "Il progetto legato a Marta Bassino, avviato nel 2020, dalle principali istituzioni del settore turistico e imprenditoriale della provincia è stata una scommessa vinta. Innanzitutto perché in questi anni la nostra testimonial con i suoi risultati è arrivata ai vertici dello sci alpino mondiale. Un altro motivo sono le ricadute positive della sua immagine per tutta la montagna cuneese e in particolare per il Parco. Marta è legata alla Valle Gesso dalla sua frequentazione sin da bambina. Il suo forte legame con questo territorio si è recentemente consolidato con l'avvio di attività da parte dei suoi fratelli: uno gestore è del rifugio Questa, l'altro titolare dell'alpeggio nell'alto Vallone di Valasco. È anche per questo che Bassino promuove le Alpi Marittime in modo efficace, autentico e sincero come il suo sorriso".

Secondo Beppe Artuffo, Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor - WOW: “Il Cuneese ha una forte vocazione alle vacanze attive a alla pratica degli sport in palestre naturali di ineguagliabile bellezza: continuare ad abbinare ai nostri paesaggi anche l’immagine di un’atleta vincente non può che essere positivo e promettente.”

“Sono orgogliosa di aver ufficializzato il rinnovo di questo importante progetto e ringrazio tutti i partner firmatari – ha dichiarato l’Atleta del Centro Sportivo Esercito Marta Bassino -. Il legame che ho con la mia terra è da sempre speciale e devo tanto a tutto il mio territorio. Non solo perché senza di esso probabilmente non sarei la persona che sono, ma in particolar modo per il supporto che mi dà da anni. Sono fiera di continuare ad essere la Testimonial del Cuneese e di essere accompagnata fino al grande appuntamento olimpico di MICO 2026. Continuerò a contribuire in maniera concreta alla valorizzazione del territorio, delle stazioni sciistiche e dei parchi che ne fanno parte, con lo stesso entusiasmo di sempre.”