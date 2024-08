Nuove telecamere ed illuminazione contro spaccio e degrado a Torino: la Città chiede aiuto all'Europa

Telecamere, ma anche lampioni con fotocellula che si accendono di notte quando passa una persona ed illuminazione potenziata. Sono questi alcuni degli strumenti che la Città intende mettere in campo nelle aree di Torino più degradate, dove al momento spaccio e insicurezza la fanno da padrone.

Degrado all'Aiuola Ginzburg

Una notizia emersa oggi durante la commissione dedicata all’Aiuola Ginzburg, richiesta dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. La piccola area verde tra via Oddino Morgari e via Belfiore è salita agli onori della cronaca nel corso dell’estate per episodi di microcriminalità, come l’aggressione al Direttore della Casa del Quartiere Roberto Arnaudo da parte di alcuni spacciatori.

E per aumentare la sicurezza in queste porzioni disagiate del capoluogo la Città di Torino si è candidata per partecipare, in qualità di partner, alla call del progetto Horizon dell'Unione Europea. Sulla proposta progettuale stanno lavorando l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, insieme ai colleghi all’Ambiente Chiara Foglietta e alla Cura della Città Francesco Tresso.

Le aree di intervento

Al momento è in corso uno studio di fattibilità per capire i costi ed individuare così poi, sulla base dell’eventuale finanziamento disponibile, il tipo e il numero delle aree di intervento. Certamente tra le aree prese in considerazione ci sarà quella dell’Aiuola Ginzburg, ma anche i Giardini Madre Teresa di Calcutta e piazza Bengasi.

Dopo una recente riqualificazione, lo spazio dedicato ai bambini di Aurora è stato più volte preso di mira dai vandali, che hanno danneggiato i giochi e le fontanelle. La zona invece di Torino Sud è salita invece più volte agli onori della cronaca come piazza di spaccio.

Più vigili

Sull'aiuola Ginzburg è intervenuto l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda: "Andremo nella direzione di una presenza più importante di vigili di prossimità a San Salvario". "I lavori di sistemazione - ha aggiunto - di quella piazza, che stanno per partire, avranno effetti di riqualificazione generali anche indiretti". E rispondendo alla minoranza, Porcedda ha chiarito come la "maggiore esigenza di sicurezza della zona è stata più volte rappresentata nel Cosp".