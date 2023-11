Il grande cuore dello Juventus Club Grugliasco per aiutare l'ospedale di Rivoli

Nei giorni scorsi, presso l' ospedale di Rivoli , è stata presentata la nuova barella del valore di 6mila euro acquistata grazie ai fondi raccolti in occasione della corsa podistica e del memorial "Patrizia e Carlo" che si è svolta, a Grugliasco, presso il parco Porporati, lo scorso 14 maggio 2023, con l'organizzazione dello Juventus Club Grugliasco , la città di Grugliasco e i sanitari dell'ospedale di Rivoli.

Alla presentazione della nuova e tecnologica barella, donata e affidata al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Rivoli diretto da Michele Grio, erano presenti la direttrice dell'ospedale rivolese Pamela Morelli, Anna Maria Racca coordinatrice di Anestesia della rianimazione dell'ospedale di Rivoli e Massimo Paparella presidente del Club juventino di Grugliasco. Per la città di Grugliasco erano presenti il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito, l'assessore Luciano Lopedote e i due consiglieri comunali Gianni Sanfilippo e Giusy Panassidi, anche dipendenti dell'Asl TO3.

«La barella – spiega Anna Maria Racca – aiuta a prevenire le lesioni da decubito permettendo di scegliere come ridistribuire la pressione sulla superficie e impedisce lo scivolamento del paziente grazie alla funzione Auto Contour. Permette un trasporto confortevole del paziente grazie a ruote che girano a 360°. Con la sua altezza ridotta, agevola il trasferimento del paziente dentro e fuori dal letto e c'è una maggiore copertura per i pazienti più piccoli grazie a sponde laterali di sicurezza ottimizzate. L'attivazione del pedale di manovra richiede una forza minore rispetto a quelle tradizionali. Manovre a 360° che assicurano una perfetta aderenza al pavimento e riducono il raggio di sterzata. Distanza di trasferimento nulla con le sponde laterali a scomparsa OneStep con una portata di 317,5 chili e una compatibilità con la maggior parte dei sollevatori e dei tavolini servitori».

«Siamo contenti di questa bellissima iniziativa che abbiamo sposato fin da subito – ha detto il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito – È stata una mattinata nel nostro parco che ci ha portato alla memoria i vostri colleghi, ma anche un appuntamento utile per ricordare la prevenzione di malattie che, in molti casi, si possono evitare, con un sano stile di vita e con le attività fisiche. Un grazie a Massimo Paparella del nostro Juventus Club, sempre sensibile a queste iniziative e un ringraziamento all'assessore Lopedote promotore dell'iniziativa e ai due consiglieri comunali presenti».

«Siamo qui oggi per ringraziare – hanno detto la direttrice Pamela Morelli e il primario Michele Grio – Questa barella è il frutto della generosità di molti, della città di Grugliasco e dello Juventus Club. Grazie alle istituzioni e grazie ad Anna Maria Racca che ci ha permesso di ricevere una strumentazione per i nostri pazienti. E questo è sempre importante per le nostre strutture pubbliche».