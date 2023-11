Un'idea per la zona nord di Torino: realizzare un campus di scuole superiori sulla linea 2 della metropolitana

Un grande campus di scuole superiori da realizzare lungo la linea 2 della metropolitana: è questa l'idea della consigliera comunale del Partito Democratico Caterina Greco per la zona nord di Torino. La proposta è stata presentata attraverso una mozione e verrà presto discussa in Sala Rossa.

Le motivazioni

A spiegare le motivazioni che hanno portato alla redazione della mozione è la stessa Greco: “Il patrimonio edilizio scolastico - sottolinea – è perlopiù vecchio, costruito negli anni '60 e '70 o, per quanto riguarda il centro, adattato all'interno di ex conventi o ex caserme. In più, la dispersione scolastica resta alta, tanto che solo il 45% dei diplomati riesce a inserirsi nel mercato del lavoro; un ruolo importante ha anche la sollecitazione ricevuta da InfraTo riguardo alla necessità di portare i flussi della linea 2 nella zona nord di Torino, questo tipo di mobilità veloce è adatta soprattutto ai giovani studenti”.

La richiesta

La richiesta è quella di individuare la soluzione migliore: “In questo modo - prosegue – si avrebbe un polo scolastico innovativo con strutture belle e accoglienti da realizzare ex novo con spazi da utilizzare in comune. Si tratterebbe di un cambio di paradigma che consentirebbe, grazie alla metropolitana, di raggiungere in pochi minuti tutti i servizi e le università. A questo proposito, il Comune si dovrebbe impegnare nell'individuazione di aree pubbliche adatte a questo scopo, anche in vista del nuovo piano regolatore, cercando le risorse necessarie con la Città Metropolitana”.

L'atto è appoggiato anche dalla presidente della Commissione Istruzione Lorenza Patriarca: “Lo condivido - commenta – nello spirito perché la maggior parte degli edifici scolastici della città sono molto antichi: quelli che ospitano le scuole superiori, benchéi più recenti, hanno delle problematiche che riguardano anche la sicurezza. Rispetto alle scuole primarie e medie, inoltre, per la scelta non si valuta la vicinanza bensì l'interesse o il prestigio; per questi motivi, la possibilità di avere un istituto con le caratteristiche adatte va nella direzione corretta”.