“La nuova autostrada Asti-Cuneo sia denominata 'della carne Piemontese Igp e del tartufo bianco d’Alba'”.

Questa la proposta di Federica Barbero e Claudio Sacchetto, esponenti di Fratelli d’Italia.



“Riteniamo condivisibile la proposta del Presidente Cirio di dedicare al tartufo la nuova AT-CN ma chiediamo che si aggiunga alla denominazione anche la carne Piemontese Igp che rappresenta uno straordinario patrimonio della Provincia di Cuneo e del Piemonte tutto. Inoltre, l’autostrada si colloca nella zona di produzione e a Carrù è collocata la Casa museo della Piemontese Igp. Per ultimo, ma non per importanza, il binomio a tavola, la battuta di carne Piemontese Igp con tartufo bianco d’Alba rappresenta uno dei piatti simbolo della nostra cucina”.

La Piemontese è la principale razza di bovini da carne in Italia, e da alcuni anni si fregia del marchio Igp (indicazione geografica protetta), la zona di produzione si colloca nelle Province di Cuneo, Asti, Torino e Alessandria ed in alcune altre zone del Piemonte e della Liguria, con circa 300.000 capi allevati ed un giro d’affari con indotto di oltre 1 miliardo di euro e con centinaia di allevamenti che si caratterizzano, peraltro, con cicli produttivi tra i piu’ rispettosi dell’ambiente e degli animali.