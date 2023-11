La Regione cambia le regole sull'Isee, gli 8 sindaci dei capoluogo sulle barricate

E’ allarme sociale per i conti della Città di Torino, ma anche per quelli delle altre città capoluogo del Piemonte. La motivazione? La Regione ha approvato le nuove linee guida sull’Isee. Le modifiche decise vanno a pesare in maniera importante sulle casse dei Comuni, che si troverebbero a dover aumentare la loro quota di compartecipazione per l’assistenza domiciliare.

I sindaci

Un rincaro che, a livello regionale, è stimato in 30 milioni: ben 14 milioni solo per Torino. Di qua la decisione del sindaco Stefano Lo Russo -insieme ai colleghi degli altri capoluoghi (Alessandro Canelli di Novara; Maurizio Rasero di Asti; Alessandro Corsaro di Vercelli; Silvia Marchionini di Verbania; Giorgio Abonante di Alessandria; Patrizia Manassero di Cuneo; Claudio Corradino di Biella) - di scrivere una lettera al presidente Alberto Cirio e all’assessore regionale al Welfare Maurizio Marrone.

"Necessario individuare le risorse finanziarie"

“Nelle nostre città – scrivono i primi otto cittadini, nella missiva - si concentrano i maggiori bisogni di assistenza ed è sui nostri Comuni che graverebbero gli oneri maggiori, in valore assoluto, derivanti dall’applicazione delle nuove Linee guida”.

“In linea con quanto già posto in evidenza dal Coordinamento degli enti gestori e da ANCI Piemonte, riteniamo essenziale che vengano individuate le necessarie coperture finanziarie e siamo disponibili a collaborare all’individuazione delle migliori soluzioni normative in grado di garantire la sostenibilità degli interventi” concludono. Una battaglia/richiesta d’aiuto a Cirio senza colore politici, portata avanti da amministratore di centrosinistra e centrodestra.