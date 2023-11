Cerchi una relazione duratura? Gli annunci per single di questa settimana

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anan&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Federico, 35enne, web designer, è un uomo creativo, affascinanti occhi verdi, alto, gioca a padel, single, cerca una donna d'altri tempi, con sani principi morali, per matrimonio o convivenza.





Single uomo 40 anni

Gabriele, 40enne, impiegato bancario, carismatico, fisico sportivo, sempre ottimista, vive solo con un bellissimo cane di nome Ambrogio, ama cucinare, sarebbe completamente felice se incontrasse la donna giusta da amare e coccolare....

Single uomo 56 anni

Pietro , 56enne, medico chirurgo, solo da tempo, bel signore distinto, generoso, ama andare in barca , ha un bellissimo chalet in montagna, l'unico sogno nel cassetto che non ha ancora realizzato è avere a fianco una donna semplice come lui...

Single uomo 66 anni

Ludovico, 66enne portati egregiamente, vedovo, non ha avuto figli, vive solo con un gatto, imprenditore industriale, ama viaggiare, è un uomo che sa ascoltare, ama stare in compagnia, va a teatro, incontrerebbe signora da amare per il resto della vita...

Annunci per Lui

Margherita, piemontese, 32enne, single, gestisce l'agriturismo di famiglia, è una donna semplice, acqua e sapone, ha sani principi morali, ama la vita all'aria aperta, sarebbe anche disponibile a trasferirsi, se incontrasse l'uomo giusto, motivato a formare famiglia..

Lei single 40 anni

Alessia, 40enne, operaia specializzata, divorziata, ama andare in moto, le piace cucinare, socievole, solare, ha sempre la battuta pronta, fa volontariato in canile, sta cercando una relazione duratura, ''per sempre''....

Lei single 56 anni

Cecilia, 56 anni non sentirli e non dimostrarli, sola da tempo, dottoressa farmacista, è una donna affabile, dolcissima, molto femminile, ama andare per mercatini di antiquariato, vorrebbe condividere la sua vita con un uomo sincero, onesto, anche più maturo....

Lei single 64 anni

Agnese, 64 enne, ex maestra d'asilo, piemontese, vedova senza figli, soffre di solitudine, ama prendersi cura del suo giardino e cucinare, è una donna alla mano, cortese, vorrebbe incontrare un signore con pari requisiti, a cui dedicare attenzioni e affetto....

